Жители ДНР с помощью смартфона смогут контролировать власть

Первый в ДНР форум программистов прошел на Донбасс Арене Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке прошел большой форум программистов. Призерами первого в Республике хакатона стали команды Донецкого национального университета и Донецкой академии управления и государственной службы при Главе ДНР. Их разработки войдут в мобильное приложение по контролю за работой органов власти и коммунальных служб.

- Приложение для iOS и Android поможет быстрее решать проблемы – будь то яма на дороге или невывоз мусора. Все, что нужно будет сделать, – сфотографировать проблему и отправить с помощью смартфона заявку ответственным службам, - рассказали «КП» программисты.

Приложение универсально.

- Можно будет воспользоваться не только телефоном, веб-сайтом или телеграм-ботом, но и оставить заявку на «Почте Донбасса». Операторы сформируют файл, который экспортируют в приложение, - добавил «КП» организатор хакатона - преподаватель кафедры компьютерных технологий Донецкого национального университета Алексей Гукай.

На запуск приложения может потребоваться до 3 месяцев. Жители смогут контролировать прорывы коммуникаций, некачественные товары, проявления вандализма, нарушение ПДД участниками дорожного движения и др.

Хакатон организовала Народная дружина, он прошел под патронатом Главы ДНР Дениса Пушилина при поддержке всероссийской политической партии «Единая Россия».

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