Игорь Антипов о блокировке республиканских интернет-ресурсов в YouTube: Это серьезная заявка на информационную войну в открытом формате

Руководитель ведомства заявил, что восстановить контент не составит труда. Фото: пресс-служба Министерства информации ДНР

После блокировки республиканских интернет-ресурсов каналом YouTube Министерство информации Донецкой Народной Республики намерено перейти на российский видеосервис Rutube. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Антипов.

- У нас есть канал в Rutube, который мы сегодня восстановим. Ранее мы его запустили, но там были некоторые технические сложности, - отметил он и добавил, что теперь официальную информацию ведомство будет также размещать через популярные на постсоветском пространстве социальные сети и мессенджеры - «Телеграм», «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Кроме того, руководитель министерства заявил, что большинство важных видеосюжетов, размещенных ранее на платформе американского видеохостинга, продолжают храниться на серверах Мининформации. Так что восстановить их не составит особого труда.

Напомним, сегодня утром YouTube заблокировал ресурсы Министерства информации и Управления Народной милиции ДНР, а также ряд информационных площадок ЛНР - пресс-службу Управления Народной милиции Республики, аккаунты Государственной телерадиокомпании и Луганского информационного центра.

На запрос Мининформа ДНР о мотивах удаления их контента администрация видеохостинга ответила формальной отпиской.

На запрос о причинах удаления каналов в YouTube администрация видеохостинга ответила формальной отпиской. Фото: ДАН

- Ответ довольно-таки прост, они сильно не напрягают себя, отмечая, что мы «нарушили правила пользования Google». И приводят ссылку на правила Google. Натуральная отписка, и они говорят, что не могут нам помочь, но мы особо на их помощь и не надеялись, - рассказал ДАН Игорь Антипов.

По мнению министра, блокировка информационных ресурсов ДНР и ЛНР американцами является частью общего сценария информационной войны.

- Все это элементы информационной войны, которую Запад разворачивает на территории Украины и территории Донецкой и Луганской народных республик, - считает глава ведомства.

Но даже в таких условиях люди найдут способы получать важную для них информацию, говорит он.

- Невозможно ограничить какой-то один ресурс и не дать возможности работать другому. Блокирование наших интернет-ресурсов - это серьезная заявка на информационную войну в открытом формате, - подчеркнул Игорь Антипов.

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