YouTube заблокировал информационные каналы ДНР и ЛНР

Специалисты сейчас выясняют, какие еще каналы республиканских ведомств были удалены с известной платформы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация видеохостинга YouTube заблокировала важные информационные каналы Донецкой и Луганской Народных Республик. С известной американской платформы сегодня утром исчезли официальные ресурсы Министерства информации и Управления Народной милиции ДНР. Об этом заявил министр информации Донецкой Народной Республики Игорь Антипов в своем комментарии ДАН

- Канал Министерства информации ДНР в YouTube заблокирован, мы это обнаружили сегодня утром. Также заблокирован официальный канал Управления Народной милиции ДНР, - сказал он.

По словам министра, специалисты сейчас выясняют, какие еще каналы республиканских ведомств были удалены с YouTube.

Отмечается, что видеохостинг заблокировал также ряд информационных площадок ЛНР - пресс-службу Управления Народной милиции Луганской Народной Республики, аккаунты Государственной телерадиокомпании ЛНР и Луганского информационного центра.

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