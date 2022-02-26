В результате украинского обстрела в Старомарьевке погиб мирный житель

В селе Старомарьевка, что в Тельмановском районе, в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины погиб мирный житель. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Ранения, не совместимые с жизнью получил мужчина 1979 года рождения, - сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований в Иловайске ранен мирный житель 1967 года рождения. У него закрытая черепно-мозговая травма, субдуральная гематома, контузия головного мозга, легкий левосторонний гемипарез.

Осколочные ранения житель Саханки. Мужчина был ранен во время работ по устранению последствия обстрелов ВФУ на территории сельской администрации.

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