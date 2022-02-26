В результате обстрела ВСУ в Саханке ранен мирный житель

Жертв украинских обстрелов в Республиках Донбасса становится все больше. Вооруженные силы Украины хаотично стреляют по мирным кварталам. По оперативной информации, в результате обстрела Саханки ранен мирный житель. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Мужчина 1979 года рождения получил осколочные ранение лица и правой околоушной области. Тракторист был ранен во время работ по устранению последствия обстрелов ВФУ на территории Саханской сельской администрации, - говорится в сообщении.

Сейчас пострадавшему оказывают медицинскую помощь в хирургическом отделении Новоазовской центральной районной больницы.

Ранее сообщалось, что сегодня в результате украинского обстрела в Старомарьевке погиб мирный житель, житель Иловайска получил ранение .

Читайте также

Военнослужащие ДНР освободили населенные пункты Старогнатовка, Октябрьская и Павлополь

Силы Республики продвинулись еще на 10 километров (подробнее)