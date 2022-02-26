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Политика26 февраля 2022 16:27

Донецк под массированным обстрелом

Город содрогается от взрывов
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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ВСУ обстреляли Киевский район столицы

ВСУ обстреляли Киевский район столицы

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вечером 26 февраля Донецк содрогнулся от мощных взрывов. Вооруженные формирования Украины открыли огонь по столице Республики.

Дончане сообщают, что во время обстрела - дома начал "мигать свет". А также из окна видны вспышки.

Предположительно украинские войска ведут огонь по городу с применением реактивных систем залпового огня "Град". Сообщается, что под огнем оказался и жд вокзал, жители прилегающих к нему кварталов остались без электричества.

Ранее разведка Народной милиции ДНР сообщила о планах боевиков обстрелять из РСЗО и другого тяжелого вооружения жилые кварталы Славянска, Краматорска, Артемовска, возможно и других городов и сел Донбасса, которые пока остаются под их контролем.

Тем временем ВФУ ужесточили обстрелы территории Донецкой Народной Республики. За один час пришла информация о гибели мирного жителя села Старомарьевка и ранении двух мирных жителей села Саханка и города Иловайск.

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