После пожара на шахте имени Засядько в Донецке произошел новый обвал породы

Сейчас на аварийном участке задействованы более 60 сотрудников аварийной службы. Фото: МЧС ДНР

Четвертую неделю горноспасатели Донецкой Народной Республики продолжают устранять последствия пожара на шахте имени Засядько в Донецке. При разборе обрушившейся породы рабочие обнаружили новый завал. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на Министерство угля и энергетики Республики.

В ведомстве заявили, что полностью ликвидировать последствия аварии пока не удалось.

- В течение нескольких суток угарный газ - в норме, то есть продуктов горения в выработках уже нет. Сотрудники МЧС вместе с шахтерами практически завершили разбор первого завала, также производится откачка воды на горизонте 1235 метров. Идет перекрепление данной выработки, и горняки уже видят, что впереди есть еще один завал, - сообщили в министерстве.

Уточняется, что сейчас на аварийном участке работают более 60 горноспасателей.

Напомним, 23 сентября в конвейерной выработке шахты имени Засядько в Донецке произошел пожар. Авария привела к гибели подземного электрослесаря. Тушение возгорания осложнилось обрушением горных пород. Для перекрытия доступа кислорода к аварийному участку рабочие смонтировали под землей специальную парусную перемычку.

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