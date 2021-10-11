В ЛНР на пожарах погибли двое жителей ЛНР

В Луганске в результате пожара уничтожен жилой дом на площади 100 кв. м. Фото: МЧС ЛНР

Спасатели МЧС ЛНР за минувшие сутки ликвидировали 21 пожар, жертвами огненной стихии стали два человека. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Утром 10 октября в переулке Донецкий Вергунского разъезда Луганска в результате пожара уничтожен жилой дом на площади 100 кв. м. Обнаружен труп мужчины 1938 года рождения. Причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении.

А в Свердловске в результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц пожаром повреждена жилая комната в доме по улице Железнодорожная. На месте происшествия обнаружен труп женщины 1984 года рождения.

В МЧС ЛНР не раз сообщали, что наиболее частыми причинами пожаров являются неосторожность при курении, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

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