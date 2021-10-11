В Торезе сгорел дом вместе с хозяином

В Торезе огнем уничтожен дом на площади 65 квадратных метров. Фото: МЧС ЛНР

Сегодня, 11 октября, на улице Октябрьской в Торезе сгорел частный дом. В огне погиб местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- В результате пожара в частном домовладении погиб мужчина 1954 года рождения. Огнем уничтожен дом на площади 65 квадратных метров, - говорится в сообщении.

Для тушения пожара от МЧС ДНР привлекались 3 спецмашины и 11 сотрудников.

Всего же за минувшие сутки на территории ДНР было ликвидировано 35 пожаров, из них 15 – загорание сухой растительности.

А 10 октября помощь спасателей понадобилась дончанке 1968 года рождения. В Петровском районе на площади Победы пожарные по штурмовой лестнице через оконный блок попали в квартиру на втором этаже пятиэтажки. Затем открыли входную дверь работникам скорой медицинской помощи и сотрудникам полиции. В комнате находилась женщина, которая нуждалась в неотложной медицинской помощи.

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