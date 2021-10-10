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Происшествия10 октября 2021 19:23

В результате ДТП в центре Донецка пострадали девять человек

Легковой автомобиль и пассажирский автобус столкнулись в районе больницы Калинина
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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В результате ДТП пострадали девять человек

В результате ДТП пострадали девять человек

В Донецке на проспекте Ильича в районе больницы Калинина произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус. В результате ДТП пострадали девять человек. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

- В результате ДТП по проспекту Ильича - столкновения автомобиля и автобуса №121, - пострадали девять человек, - сообщил мэр.

В результате ДТП пострадали девять человек

В результате ДТП пострадали девять человек

На место происшествия прибыли машины скорой помощи, спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

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