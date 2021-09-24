В Донецке пожар на шахте Засядько

Шахта имени Засядько является одной из самых аварийно опасных в Донбассе. Фото: mintek-dnr.ru

23 сентября вечером на шахте имени Засядько произошел пожар. Об этом сегодня в своем telegram-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- Вчера в 21.30 произошло возгорание пересыпа транспортной ленты на шахте им. Засядько. В 4.57 был запущен общешахтный реверс, - сообщил Алексей Кулемзин в своем telegram-канале.

Эксперты выясняют причины случившегося. О пострадавших и возможном объеме ущерба пока не сообщается.

Пересып - место перегрузки угля с одного конвейера на другой. Пересып обслуживает моторист. Реверс позволяет быстро доставить в аварийную выработку свежий воздух и забрать отравленный на поверхность.

Шахта Засядько - одна из крупнейших в регионе. Добыча угля проводится на глубине свыше километра, существует опасность взрыва метана. Угледобывающее предприятие неоднократно попадало под обстрелы с украинской стороны.

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