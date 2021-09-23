Центробанк ДНР снизил ставку до 12 процентов по программе микрокредитования предпринимателей

Центробанк значительно облегчил кредитование предпринимателей. Фото: ЦРБ ДНР

Центральный республиканский банк (ЦРБ) снизил с 20 до 12% годовых ставку по программе микрокредитования юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ЦРБ ДНР.

- В целях создания благоприятных условий для развития экономики Республики и поддержки субъектов хозяйствования ДНР Центральным республиканским банком принято решение о снижении процентной ставки по «Банковскому продукту «Овердрафт» по программе микрокредитования юридических лиц и физических лиц – предпринимателей с 20 до 12 процентов годовых, - сказано в сообщении.

Изменения вступят в силу с 1 октября 2021 года и коснутся не только новых заемщиков, но и коммерсантов, уже получивших кредитные средства. В ЦРБ также заявили о планах пересмотреть снижение ставки для физических лиц.

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