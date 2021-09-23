Глава ДНР подписал закон о ратификации договора о единой таможенной зоне с Луганской Народной Республикой

Ожидается, что с 1 октября будет упразднен таможенный досмотр на границе Республик. Фото: ГТК ЛНР

Глава ДНР Денис Пушилин подписал закон «О ратификации Договора в форме обмена письмами о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции». Об этом сообщает пресс-служба Народного Совета ДНР.

Отмечается, что закон подписан в день его принятия - 22 сентября. Тогда же документ опубликован на сайте парламента и вступил в силу. Сам договор начнет действовать после обмена ратификационными грамотами между министерствами иностранных дел ДНР и ЛНР.

Напомним, что в начале сентября Республики договорились о создании единого экономического пространства. Первым шагом в этом направлении должно было стать подписание договора о единой таможне с последующим упразднением таможенных постов на границе ДНР и ЛНР. Договоренности были достигнуты на межгосударственной встрече. Тогда же приняты программы социально-экономического развития на 2022-2024 годы.

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