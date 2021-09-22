Парламентарии ратифицировали договор о создании единого экономического пространства ДНР и ЛНР

Руководители Республик начали переговоры о создании единого экономического пространства еще в первой половине сентября. Фото: МЧС ДНР

Сегодня, 22 сентября, одновременно прошли пленарные заседания Народных Советов ДНР и ЛНР, на котором был ратифицирован договор о создании единого экономического пространства между Республиками.

Закон вступит в силу после его подписании Главой ДНР Денисом Пушилиным и Главой ЛНР Леонидом Пасечником, и последующей его публикации на сайте органов власти государств.

Напомним, что в начале сентября Народные Республики Донбасса договорились о создании единого экономического пространства. Первым шагом для этого стал договор о создании единой таможенной территории. Его подписали руководители государств 15 сентября.

Кроме того, уже были приняты программы социально-экономического развития на 2022 – 2024 годы. Они включают в себя положения о существенном повышении затрат и пенсий, создании десятков тысяч рабочих мест, мер поддержки бизнеса, увеличении экспортного потенциала и пр.

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