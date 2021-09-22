Свой взгляд: Придет время и все ринуться восстанавливать Донбасс

Если все уедут осваивать малонаселенные районы России, кто останется в Донбассе? Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Недавняя новость вызвала бурное обсуждение в интернете. МВД России предлагает позволить жителям Республик Донбасса участвовать в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению проживающих соотечественников на территории России.

Оказалось, что уже подготовлен проект указа, который предлагает изменить госпрограмму для предоставления соотечественникам, живущим в ДНР и ЛНР, права подачи заявлений на участие в этой программе и получения свидетельства участника госпрограммы на территории РФ. А территориями приоритетного заселения, согласно программе, являются Республика Бурятия, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область и Республика Саха.

Что сказать, геополитика – вообще штука жестокая и циничная. Никто не обещал нам, дончанам, что будет легко. Поэтому, удивляться – глупо. На восьмом-то году!

Еще когда только-только начинался процесс получения нашими гражданами паспортов России и горячие головы кричали, что вот теперь «Россия точно впишется!», умные люди просили не торопиться с восторгами. Теперь понятно, что они были правы. Обстрелы продолжаются, Минск – не имеет альтернативы, а народ – получает паспорта РФ, относительно недорогое образование в ДНР и уезжает из республик. Как правило, в Россию.

Вот свежий пример – Старомихайловка две недели находилась без электричества, из-за того, что ВСУ повредили линии электропередач на «нейтралке» и не дают гарантий тишины для их ремонта. Как вы думаете, в Старомихайловке нет жителей, получивших российское гражданство? Конечно, есть. Вот только никто за них «вписываться» пока не спешит. Зато мы видим вымывание активной части населения республик в Россию. Не будем душой кривить, лучшей части населения. Которая способна пустить корни на новом месте и пригодиться большой России.

Катастрофического оттока населения, дефицита кадров уже не скрывают ни системные блогеры, ни члены нашей общественной палаты. Признать-то они этот факт признали, а вот как удержать – придумать не могут. Этому не помогут ни фестивали, ни концерты, ни громкие популистские лозунги.

И, конечно, Россия заинтересована в наших жителях. Это не дикие мигранты, со своими правилами, обычаями, верой. Мы – такие же, как вы. Мы говорим на одном языке, у нас общая память и схожий менталитет. А те, кто прожил тут 7 лет в условиях войны и неопределенности, неприхотлив и будет рад малому. Дончан не испугать испытаниями, мы легко можем начать все с ноля в суровых краях. Да хоть на Камчатке! Думаю, Россия получит в лице моих земляков лучших граждан страны.

Другое дело, что руководство республик обязано думать, кто тут, у нас, останется через 10 лет. Как заинтересовать молодежь (а именно на нее ставки, будем откровенны), чтобы она осталась в Донбассе? Жилье, социальные программы, льготы? Ничего этого нет. Уже сейчас я езжу с волонтерами по прифронтовым селам ДНР и окраинам Донецка и вижу целые улицы вымершими, а села – пустыми. Кто-то мне скажет, что и в России села вымирают и народ устремляется в центр. Да, но у нас этот процесс ускоряет война.

Но что-то мне подсказывает, что все меняется. Весы истории качнутся и народ устремится когда-нибудь осваивать Донбасс. Климат у нас тут замечательный, люди – гостеприимные, восстанавливать – вагон и маленькая тележка, а все войны когда-нибудь да заканчиваются.

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