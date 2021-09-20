«Рассказали правду с помощью рисунков самых маленьких жителей ДНР»: В Италии прошла акция в поддержку Донбасса

Сопредседатель Представительского центра ДНР в Турине Маурицио Марроне показывает детские работы. Фото: МИД ДНР

C 17 по 19 сентября в итальянском городе Новара прошел семейный фестиваль «Дерево желаний». Организатором выступил руководитель департамента по международному сотрудничеству администрации региона Пьемонт, сопредседатель Представительского центра ДНР в Турине Маурицио Марроне при поддержке властей Пьемонта и волонтерской организации «Speranza».

На символическом дереве были размещены рисунки школьников из прифронтовых городов Донбасса - Ясиноватой и Дебальцево. Творческие работы ребят, на которых изображено их восприятие мирной и счастливой жизни (а в этом году в первый класс пошли дети, которые были рождены уже во время войны), привезли в Италию волонтеры «Speranza».

В Италии прошла акция в поддержку Донбасса. Фото: МИД ДНР

- Ведущие СМИ в Европе пытаются скрывать правду о семилетней войне в Донбассе, но мы рассказываем итальянским взрослым и детям, что на самом деле происходит и какие жуткие преступления совершает украинская власть в отношении мирных граждан Донецкой Народной Республики. В этот раз мы решили рассказать правду с помощью рисунков самых маленьких жителей ДНР, которые тоже хотят мира и нормальной жизни. Эта публичная акция направлена на то, чтобы призвать к немедленному прекращению агрессии против народа Донбасса и способствовать восстановлению мира путем задействования международной общественности, - сказал на фестивале Маурицио Марроне.

В Италии прошла акция в поддержку Донбасса. Фото: МИД ДНР

МИД ДНР выразил искреннюю благодарность представителям региона Пьемонт, единомышленникам Республики и неравнодушным жителям Италии за бесценную поддержку в распространении правдивой информации о Донбассе.

Рисунки были нарисованы ребятишками, которые никогда не видели мирной жизни

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