Синие розы никого не оставляют равнодушными: В Донецком ботаническом саду бархатный сезон

Сиреневые и фиолетовые розы поражают своей необычностью Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В прошлом году в Донецком ботаническом саду розы цвели даже в ноябре. Уникальный розарий находится в самом солнечном месте ботсада, он раскинулся на площади около гектара.

В КОЛЛЕКЦИИ - 121 СОРТ

Алые, желтые, двухцветные и даже голубые - каких роз здесь только нет! В коллекции – аж 121 сорт. Больше всего чайно-гибридных и плетистых.

Уникальный розарий будет радовать посетителей до самых заморозков Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Голубые и желтые розы посетители не проходят мимо, с этими удивительными цветами с удовольствием фотографируются, - рассказывает «КП» куратор розария Донецкого ботанического сада Алена Папазова.

Жемчужиной ботанического сада является роза Новалис. Ее название связано с немецким поэтом, работавшим под псевдонимом «Новалис» (с латыни: «тот, кто привносит что-то новое»). В работах Гарденберга голубой цвет символизировал идеал, которого достичь невозможно.

- Цвет Новалис - чистый сиреневый, в нем больше синего подтона, чем розового, поэтому со смелостью можно сказать - роза лавандового оттенка, - отмечает Алена.

Здесь есть кусты роз, высаженные еще в начале 80-х годов прошлого века. Самые популярные - «Комсомольский Огонек».

- «Как молоды мы были…» Этот сорт словно возвраща ет в прошлое, порой призна ются посетители. Продолжительность жизни розового куста, если за ним ухаживать, – 10-15 лет. Морозостойких сортов – 40-50 лет, - рассказывает куратор.

«ДВОЙНОЕ СЧАСТЬЕ» ПАХНЕТ ВИШНЕЙ

- Как ухаживаете?

- Регулярно обрезаем. Королеве цветов влаги надо немного: одно ведерце на куст раз в неделю.

- А какая роза самая ароматная?

Уникальный розарий будет радовать посетителей до самых заморозков Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Двухцветная «Двойное счастье». Ее нежные пастельно-белые лепестки с ярко-малиновыми краями обращают на себя внимание также своим насыщенным вишневым ароматом. Поэтому в Америке, где этот сорт был выведен, он называется «Вишневым десертом». «Двойное счастье» цветет несколько раз за сезон.

- Какие ретро-сорта?

- К примеру, «Леонардо да Винчи». Этот сорт не боится ливней, лепестки роз не опадают. На одном побеге много ярко розовых густомахровых бутонов. В этом году старинные садовые розы особенно красивы - дончанам очень нравятся.

МОРОЗОСТОЙКИЕ СОРТА ПРИВИВАЮТ НА ШИПОВНИК

- Выращиваете розы для клумб в Донецке?

- Да, у нас приобретают розы для высадки на клумбы. К примеру, сорта «Черная магия». Одна из самых темных красных роз в мире впечатляет. Чарующая красавица имеет такой глубокий и темный бордовый оттенок, что при определенном освещении выглядит практически черной.

Уникальный розарий будет радовать посетителей до самых заморозков Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Как разводите знаменитые донецкие морозостойкие розы?

- Прививаем на сеянцы шиповника (дикой розы). Если розы размножать черенками, то могут не пережить наши зимы. Кстати, сам дикий шиповник даже в степи не вымерзает, а растет до 100 лет.

В розарии есть даже миниатюрные розы. Обращают на себя внимание желтые с розовыми краями - «Бэби Маскарад».

Уникальный розарий будет радовать посетителей до самых заморозков Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Бутоны этих бордюрных роз по мере цветения становятся темно-розовыми, - рассказывает Алена. - Сорт получил свое название из-за того, что в одно время на кусте могут быть цветки разной окраски.

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Загадка синих роз: в ДНК вживили гены незабудки и ириса

Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В столичном ботаническом саду поведали «КП», как эти цветы были выведены.

Многих интересует, бывают ли в природе розы, у которых лепестки окрашены в синий цвет? Интерес к синим розам возник давно. Впервые их пытались вывести в XII веке. Для этого применялся метод окрашивания – в корни цветов вводили синий пигмент. Первые упоминания о розах, выведенных таким способом, встречаются в одной из книг на арабском языке. Тем не менее, путевые записки путешественников того времени свидетельствуют о том, что знаменитые розы на самом деле имели сиренево-серый цвет. Уже на протяжении многих лет селекционеры пытаются вывести сорт синих роз: например, некоторые поливали растения специальными красителями, а немецкий поэт Гете даже выращивал цветы в теплице с синим остеклением.

«Но почему же тогда им это не удается?» - спросите вы.

- В хромосомах роз отсутствует особый природный пигмент – «дельфинидин», отвечающий как раз за синюю окраску лепестков. Подобно тому, как хлорофилл придает траве зеленый цвет, вещество под названием дельфинидин придает всему, что его содержит, синий оттенок, - рассказывает «КП» сотрудник организационного отдела Донецкого ботанического сада Наталья Балабенко.

Но на шаг к желаемому результату ученым все же удалось приблизиться - благодаря методам генной инженерии они вживили в ДНК розы гены виолы, незабудки и ириса. В результате получились розы разнообразных лавандово-фиолетовых расцветок, на которых (при особом освещении, при благоприятных условиях, в определенную фазу развития) можно рассмотреть голубые тона – главное, не пропустить эти моменты и успеть ими насладиться, а также запечатлеть на фото!

Уникальный розарий будет радовать посетителей до самых заморозков Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Однако пока существуют розы, которые можно назвать голубыми или темно-синими достаточно условно: чаще всего их лепестки отличаются фиолетовой, серебристо-голубоватой, лавандовой, розово-сиреневой или бледно-лиловой окраской. Именно сиреневые и фиолетовые розы поражают своей необычностью, - говорит Наталья Балабенко.

Название сортов голубых и синих роз, которые есть в Донецком ботаническом саду, - «Рапсодия в стиле блюз», «Синий для тебя», «Синяя птица», «Новалис», «Эбб Тайд» и «Шокинг Блю».