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Происшествия1 октября 2021 20:33

Пожар на шахте имени Засядько в Донецке продолжается восьмые сутки

Оценить реальную картину происходящего не дают обрушения горных пород
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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Горняки были эвакуированы на поверхность за исключением одного человека (архивное фото)

Горняки были эвакуированы на поверхность за исключением одного человека (архивное фото)

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Оставшиеся очаги пожара невозможно определить в местах, где имеются непроходимые обрушения горных пород. Однако снижение концентрации угарных газов в точках отбора проб рудничного воздуха свидетельствует о снижении горения. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в МЧС ДНР.

- В горных выработках аварийного участка, в местах ведения горноспасательных работ видимые очаги пожара потушены, производится охлаждение массива горных пород за крепью выработок в местах, определенных по результатам тепловых съемок, - говорится в сообщении.

Пожар на шахте имени Засядько в Донецке продолжается восьмые сутки. Поиски пропавшего горняка продолжаются.

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