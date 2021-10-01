Горняки были эвакуированы на поверхность за исключением одного человека (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Оставшиеся очаги пожара невозможно определить в местах, где имеются непроходимые обрушения горных пород. Однако снижение концентрации угарных газов в точках отбора проб рудничного воздуха свидетельствует о снижении горения. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в МЧС ДНР.

- В горных выработках аварийного участка, в местах ведения горноспасательных работ видимые очаги пожара потушены, производится охлаждение массива горных пород за крепью выработок в местах, определенных по результатам тепловых съемок, - говорится в сообщении.

Пожар на шахте имени Засядько в Донецке продолжается восьмые сутки. Поиски пропавшего горняка продолжаются.

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