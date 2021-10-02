На шахте имени Засядько в Донецке, где девятые сутки тушат пожар, установили перемычку

Тушение пожара на шахте осложнилось обрушением горных пород. Фото: МЧС ДНР

Парусная перемычка смонтирована на донецкой шахте имени Засядько для перекрытия доступа кислорода к аварийному участку с очагами возгорания. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- В западном конвейерном штреке установлена парусная перемычка. С помощью тепловизора выполняется тепловая съемка аварийного участка, производится переустановка пожарных пик в места повышенных температур массива. Выполняется зачистка почвы в штреке на горизонте 1235 метров. Ведется контроль газовой обстановки и отбор проб рудничной атмосферы, – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что тушение пожара на шахте осложнилось обрушением горных пород.

Пожар начался вечером 23 сентября в конвейерной выработке. Под землей находился 61 рабочий. Шахтеры были эвакуированы за исключением одного человека. По состоянию на 06.00 02.10.2021 не вышедший на поверхность горняк не обнаружен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Массированный обстрел: Под огнем украинской артиллерии второй раз за месяц оказалась шахта Засядько

Инфраструктура предприятия получила серьезные повреждения (подробнее)