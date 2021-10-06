В Донецке на шахте имени Засядько нашли тело горняка, пропавшего во время пожара

Погибшего горняка искали 13 дней. Фото: МЧС ДНР

6 октября горноспасатели МЧС ДНР нашли тело горняка, пропавшего в результате аварии на донецкой шахте имени Засядько. Об этом ДАН сообщили в Министерстве угля и энергетики Республики.

- Сегодня в 9:10 на шахте Засядько был обнаружен труп горняка, не вышедшего на поверхность после аварии 23 сентября, - отметили в ведомстве.

Тем временем, сотрудники МЧС ДНР еще продолжают ликвидацию последствий пожара в шахте.

Напомним, что 23 сентября на горизонте 1235 метров в конвейерной выработке шахты имени Засядько произошел пожар. Под землей находился 61 рабочий. Горняки были эвакуированы на поверхность за исключением одного человека. Его поиски продолжались все это время.

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