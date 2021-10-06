В Донецке при тушении пожара на шахте имени Засядько обнаружен непроходимый завал

Тушение пожара на шахте осложнилось обрушением горных пород. Фото: МЧС ДНР

На донецкой шахте имени Засядько, где с 23 сентября тушат пожар, обнаружен непроходимый завал. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- С помощью тепловизора выполняется тепловая съемка аварийного участка, производится переустановка пожарных пик в места повышенных температур массива. Выполняется зачистка почвы в западном конвейерном штреке на горизонте 1235 метров. В районе пересыпа (ПК70) обнаружен непроходимый завал, - говорится в сообщении.

Также ведется контроль газовой обстановки и отбор проб рудничной атмосферы, ведутся подготовительные работы к разборке обрушения, - отметили в МЧС.

Напомним, пожар на шахте начался вечером 23 сентября в конвейерной выработке. Под землей находился 61 рабочий. Шахтеры были эвакуированы за исключением одного человека. По состоянию на 06.00 06.10.2021 не вышедший на поверхность горняк не обнаружен.

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