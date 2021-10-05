«Даже несмотря на войну, мы такие проекты не то что не останавливаем, а увеличиваем их темп»: Денис Пушилин о начале строительства газопровода в Дебальцево

На строительной площадке руководитель государства ознакомился с проектом газоснабжения города и принял участие в сварке первого стыка газопровода. Фото: сайт Главы ДНР

В Программу социально-экономического развития ДНР на 2022-2024 годы заложена реализация и ряда проектов по газификации. Об этом заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, побывав с рабочим визитом на строительной площадке по укладке газопровода к городу Дебальцево.

- Газом будут обеспечены Дебальцево, еще ряд населенных пунктов, север Углегорска. Это переход на совершенно новый уровень в жизнеобеспечении граждан Республики. Даже несмотря на то, что идет война, мы такие грандиозные проекты не то, что не останавливаем, а даже увеличиваем их темп, - подчеркнул Денис Пушилин.

Глава государства отметил, что крайне важным является качественный переход жителей с угля на газ.

- Это два абсолютно разных состояния комфорта. В этом плане будем двигаться и развиваться, - пообещал Глава ДНР.

Напомним, в Донбассе начались работы по строительству подводящего газопровода к городу Дебальцево. Уточняется, что они стартовали на окраине Углегорска - возле газораспределительной станции. Специалисты государственного концерна «Донбассгаз» уже занялись подготовкой траншей для прокладки трубы.

Специалисты уже занялись подготовкой траншей. Фото: сайт Главы ДНР

- Общая протяженность газопровода составит 16,7 километра, - говорят подрядчики.

Проект рассчитан на два года. В этом году перед газовщиками стоит задача проложить порядка 5 километров труб. В следующем году при наличии достаточного финансирования подводящий газопровод будет достроен.

В этом году перед газовщиками стоит задача проложить около 5 километров трубы. Фото: сайт Главы ДНР

- С началом реализации проекта около 1000 абонентов двух микрорайонов города - Северный и Гагарина - смогут газифицировать свои дома, - утверждает руководитель администрации города Углегорска Сергей Захаров.

Кроме того, город сможет обеспечить газом больницы, школы, детские сады, предприятия и даже частные дома. Возможность газификации получат и близлежащие села - Грозное, Красный Пахарь и Савельевка.

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