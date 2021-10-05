В Донбассе начались работы по строительству газопровода к Дебальцево

Дебальцево - один из наиболее пострадавших от войны городов Донбасса Фото: Александр КОЦ

Специалисты государственного концерна «Донбассгаз» приступили к строительству подводящего к Дебальцево газопровода. Ожидается, что ознакомиться с ходом начала работ приедет Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей.

Уточняется, что строительство стартовало на окраине Углегорска - возле газораспределительной станции. Специалисты уже занялись подготовкой траншей для прокладки трубы.

- Общая протяженность газопровода составит более 16 километров, - говорят подрядчики.

Напомним, ранее сообщалось, что город Дебальцево, расположенный в северной части ДНР и сильно пострадавший во время боевых действий в Донбассе, будет впервые газифицирован. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики выдало госконцерну «Донбассгаз» разрешение на строительство подводящего газопровода к городу.

Проект рассчитан на два года. В этом году перед газовщиками стоит задача проложить около 5 километров трубы. В следующем году при наличии достаточного финансирования подводящий газопровод будет достроен.

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