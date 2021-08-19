В ДНР намереваются за два года газифицировать Дебальцево

Дебальцево - один из наиболее пострадавших от войны городов Донбасса Фото: Александр КОЦ

Город Дебальцево, расположенный в северной части Донецкой Народной Республики и сильно пострадавший во время боевых действий в Донбассе, будет газифицирован. Об этом проинформировал первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Владимир Ярошевский.

Отмечается, что на днях министерство выдало государственному концерну «Донбассгаз» разрешение на строительство подводящего газопровода к городу.

- Сейчас ведутся подготовительные работы, проект рассчитан на два года. В текущем году стоит задача проложить около 6 километров газопровода высокого давления, - рассказал первый замминистра.

По словам Ярошевского, газификация Дебальцево вошла в план мероприятий по улучшению эксплуатационных характеристик систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики. Строительство газопровода намечено провести в несколько этапов.

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