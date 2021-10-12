На шахте имени Засядько в Донецке продолжают устранять последствия пожара

От МЧС привлекли 2 единицы техники и 20 человек личного состава Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На шахте имени Засядько в городе Донецк продолжают устранять последствия пожара, начавшегося в конвейерной выработке 23 сентября и ставшего причиной гибели подземного электрослесаря. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Напомним, тушение возгорания осложнилось обрушением горных пород. Для перекрытия доступа кислорода к аварийному участку под землей смонтировали специальную парусную перемычку.

Сейчас горноспасатели ведут работы по зачистке и охлаждению выработки, контролируют газовую обстановку и берут пробы рудничного воздуха.

- От МЧС ДНР привлечены 2 единицы техники и 20 человек личного состава, - проинформировали в ведомстве.

В министерстве также уточнили, что за прошедшую неделю в Республике были ликвидированы 248 пожаров, из которых 92 возникли по причине загорания сухой растительности. Сообщается, что в результате возгораний погибли четыре человека.

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