2020-03-19T23:34:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава ДНР временно запретил должностным лицам выезжать за пределы Республики

Об этом говорится в опубликованном указе руководителя государства
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Указ вступил в силу 19 мартаУказ вступил в силу 19 мартаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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С 19 марта 2020 года должностным лицам временно запрещено покидать пределы Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте Главы ДНР Дениса Пушилина Указе.

В частности, выезжать из государства запрещается:

руководителям государственных органов;

председателям Правительства, Народного совета, Центрального республиканского банка, Верховного суда;

главам местных администраций;

а также заместителям вышеперечисленных.

- Контроль исполнения настоящего Указа возложить на Управление кадровой политики Главы Донецкой Народной Республики и министерство государственной безопасности ДНР.

Тем временем, в связи с действующим в ДНР режимом повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Covid-19, министерства молодежи спорта и туризма и культуры государства подписали приказы об приказ об отмене всех соревнований и культурных мероприятий с 20 марта 2020 года и до особого распоряжения.

Ранее, министерство образования и науки Республики опубликовало приказ о переходе школ на дистанционное обучение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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