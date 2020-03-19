Глава ДНР временно запретил должностным лицам выезжать за пределы Республики
С 19 марта 2020 года должностным лицам временно запрещено покидать пределы Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте Главы ДНР Дениса Пушилина Указе.
В частности, выезжать из государства запрещается:
руководителям государственных органов;
председателям Правительства, Народного совета, Центрального республиканского банка, Верховного суда;
главам местных администраций;
а также заместителям вышеперечисленных.
- Контроль исполнения настоящего Указа возложить на Управление кадровой политики Главы Донецкой Народной Республики и министерство государственной безопасности ДНР.
Тем временем, в связи с действующим в ДНР режимом повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Covid-19, министерства молодежи спорта и туризма и культуры государства подписали приказы об приказ об отмене всех соревнований и культурных мероприятий с 20 марта 2020 года и до особого распоряжения.
Ранее, министерство образования и науки Республики опубликовало приказ о переходе школ на дистанционное обучение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР верификацию пенсионеров отложили на неопределенный срок из-за угрозы коронавируса
Об этом сообщили в Пенсионном фонде (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU