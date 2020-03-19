2020-03-19T19:35:16+03:00
Общество

В ДНР верификацию пенсионеров отложили на неопределенный срок из-за угрозы коронавируса

Об этом сообщили в Пенсионном фонде
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ДНР верификацию пенсионеров отложили на неопределенный срок из-за угрозы коронавирусаВ ДНР верификацию пенсионеров отложили на неопределенный срок из-за угрозы коронавирусаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Пенсионный фонд Донецкой Народной Республики приостановил верификацию получателей пенсии из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сегодня сообщила председатель Пенсионного Фонда Галина Сагайдакова.

- Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции Пенсионным фондом Республики принято решение о приостановлении проведения верификации пенсионеров, - рассказала Сагайдакова.

О сроках возобновления процедуры проверки достоверности информации для начисления и осуществления выплат чиновники сообщат дополнительно. Она была объявлена с 1 февраля и должна была продлиться до 31 мая.

На текущий момент в Республике Указом Главы Дениса Пушилина действует режим повышенной готовности из-за возможности распространения COVID-19. С 21 марта для недопущения этого через пункты пропуска на линии соприкосновения с Украиной никого не будут пропускать. В незалежной зафиксировано уже больше десяти случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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