Горловка под огнем: ВСУ нанесли по окраинам города серию минометных ударов

Первые сообщения об обстреле населенного пункта поступили в 11.25. Фото: штаб «ООС»

Сегодня Горловка вновь оказалась под массированным огнем ВСУ - окрестности города подверглись серии минометных атак. Дважды за день под прицелом украинских силовиков оказывался поселок шахты имени Гагарина. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Первые сообщения об обстреле населенного пункта поступили в 11.25. Известно, что украинские военные открыли огонь со стороны населенного пункта Дзержинск. Оттуда по поселку под Горловкой были выпущены восемь 82-миллиметровых мин.

Чуть позже ВСУ предприняли вторую серию минометной атаки на пригород.

- Огонь был открыт в 13.30 со стороны населенного пункта Ленинское. Оттуда были выпущены шесть мин калибром 82 миллиметра, - заявили в СЦКК.

Напомним, днем ранее под обстрел украинской армии попали горловские поселки Гольмовский и Доломитное. Их обстреляли из гранатометов.

Кроме того, была зафиксирована атака украинского беспилотника на местную пожарную часть. По сообщению МЧС Республики, на нее сбросили боеприпас, который упал в шести метрах от фасада здания. В результате было повреждено остекленение в гараже спасательной части. Личный состав дежурного караула при этом не пострадал.

Накануне была зафиксирована атака украинского беспилотника на местную пожарную часть. Фото: штаб «ООС»

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