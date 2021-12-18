По Горловке нанесен минометный удар

Огонь был открыт днем со стороны населенного пункта Дзержинск. Фото: штаб «ООС»

Сегодня днем ВСУ нанесли очередной удар по окраинам Горловки. Украинские силовики обстреляли из минометов поселок шахты имени Гагарина в северной части города. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Огонь был открыт в 11.25 со стороны населенного пункта Дзержинск. Всего выпущено 8 мин калибром 82 миллиметра, - заявили наблюдатели.

Напомним, вчера под обстрел украинской армии попали горловские поселки Гольмовский и Доломитное. Их обстреляли из гранатометов.

Кроме того, была зафиксирована атака украинского беспилотника на местную пожарную часть. По сообщению МЧС Республики, на нее сбросили боеприпас, который упал в шести метрах от фасада здания. В результате получило повреждение остекленение в гараже спасательной части. Личный состав дежурного караула при этом не пострадал.

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