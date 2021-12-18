Под гранатометный огонь ВСУ попали поселки Гольмовский и Доломитное под Горловкой

Украинские военные продолжают нарушать условия перемирия. Фото: штаб «ООС»

За прошедшие сутки подразделения украинской армии обстреляли территорию ДНР дважды. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что противник вел огонь из гранатометов в направлении поселков Гольмовский и Доломитное в районе Горловки.

- Всего были выпущены 16 боеприпасов, - отметили наблюдатели.

Кроме того, была зафиксирована атака украинского беспилотника на пожарную часть МЧС. По сообщению спасательного ведомства Республики, на нее был сброшен боеприпас, который упал в шести метрах от фасада здания. В результате повреждены стекла в гараже пожарной части. Личный состав дежурного караула при этом не пострадал.

Тем временем на линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой украинские войска придерживались условий перемирия.

Напомним, днем ранее ВСУ обстреляли ДНР один раз.

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