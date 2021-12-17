Территория ДНР попала под украинский обстрел один раз за сутки

Украинские силовики нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Фото: штаб «ООС»

Подразделения украинской армии обстреляли территорию Донецкой Народной Республики один раз за сутки. Об этом сообщили ее представители в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Наблюдатели уточнили, что основной удар противника пришелся на село Веселое, расположенное к северу от столицы Республики. При его обстреле ВСУ использовали миномет калибром 82 миллиметра.

- Всего в направлении села были выпущены шесть мин, - рассказали в СЦКК.

Сообщается, что жертв среди мирного населения и новых повреждений гражданской инфраструктуры за этот период наблюдатели не зафиксировали.

Тем временем на линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой украинские военные придерживались условий перемирия и не открывали огонь.

Напомним, днем ранее в СЦКК заявили о двух обстрелах территории ДНР.

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