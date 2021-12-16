ВСУ обстреляли Старомихайловку и Ленинское в ДНР

ВСУ продолжают обстрелы (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины два раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Под удар попали районы поселка Старомихайловка на западе Донецка и села Ленинское на юге Донецкой Народной Республики, - говорится в сообщении.

Отмечается, что для обстрелов территории ДНР киевские силовики использовали 82-х и 120-ти миллиметровые минометы и гранатометы.

- Всего было выпущено 18 боеприпасов, - сказали в СЦКК.

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центе контроля и координации режима прекращения огня говорят, что жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

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