Военнослужащий Народной милиции ЛНР: Мы можем такой ответ дать Украине, что мама, не горюй!

Корреспондент «Комсомолки» побывал на передовых позициях в ЛНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Несмотря на множественные политические заявления о перемирии, на линии соприкосновения ситуация остается неспокойной. Военнослужащие Республик Донбасса регулярно оказываются под огнем киевских силовиков.

Мы направились на линию фронта в Луганскую Народную Республику в район населенного пункта Фрунзе. От самого Луганска ехать довольно долго, около двух часов. Дороги такие, что выше 60 километров в час ехать невозможно. Села по пути до сих пор остаются в печальном состоянии, даже спустя семь лет полностью восстановить всю инфраструктуру после жестоких обстрелов ВСУ не получилось.

Корреспондент «Комсомолки» побывал на передовых позициях Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Приехали в поселок Фрунзе, который недалеко от многострадального села Желобок. В поселке восстановили большую часть инфраструктуры, необходимой для жизни, работает железная дорога, два раза в день ходит дизельный поезд, однако с транспортным сообщением проблемы все еще остаются. Здесь можно увидеть множество объявлений от односельчан о поездках в близлежащие города.

Далее мы направились непосредственно на передовую, в окопы к защитникам Республики. Ходить требуют крайне аккуратно, нужно внимательно смотреть под ноги, ведь земля до сих пор кишит неразорвавшимися боеприпасами.

Корреспондент «Комсомолки» побывал на передовых позициях Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Корреспондент «Комсомолки» побывал на передовых позициях Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Корреспондент «Комсомолки» побывал на передовых позициях Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Мы приехали утром и над позициями еще стоял достаточно густой туман, что было благоприятным условием, ведь в такую погоду не работают снайпера.

Солдатский быт на передовой обустроен настолько качественно, насколько это возможно. Когда только познакомились с местными бойцами, они поведали нам, что недавно украинские военные над своими позициями рядом со своим флагом вывесили флаг США.

Флаг США замечен на украинских позициях Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Военнослужащий Народной Милиции с позывным «Краб» в угрозу большой войны не верит, считает, что наступление будет последним, что сможет сделать противник.

- Они не хотят мира. На данный момент, мы можем Украине такой ответ дать, что мама, не горюй, как говорится! Буквально год назад со стороны противника практически не было слышно передвижения бронетехники, а в последнее время часто гоняют. Буквально дня три назад они много техники подогнали к передовой, БМП. Стреляют они сейчас часто, из артиллерии работают... минометы в основном 120-миллиметровые, 82-миллиметровые гораздо реже. Вот, вывесили они американский флаг, что они хотят этим показать!? Если вы страна - покажите свой флаг, покажите себя. Не понимаю я их. Мы верим в мирный процесс, но мне кажется, что эту серую чуму нужно поставить на место один раз. Я думаю, что простые люди на Украине тоже не хотят войны, она ничего не дает хорошего. Ведь посмотрите, везде куда приходят американцы начинаются войны, перевороты, разруха и беззаконие, а нам такое не нужно, - рассказывает боец.

Корреспондент «Комсомолки» побывал на передовых позициях Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Корреспондент «Комсомолки» побывал на передовых позициях Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Корреспондент «Комсомолки» побывал на передовых позициях Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сам «Краб» родом из Лисичанска, воюет с 2014 с двумя сыновьями и верит, что его Родина будет освобождена, и он сможет вернуться домой.

Солдаты на передовой времени не теряют: окапываются, строят укрепления, налаживают быт и готовятся в любой момент дать адекватный ответ киевским военным. Бойцов радует, что в Республике им повысили оклады, даже рядовой теперь получает достойное жалование, на которое можно содержать семью. После Нового года планируется новое повышение.

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