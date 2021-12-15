В Донбассе украинские боевики пригнали бронетехнику в Муратово и Рубежное

Украинские боевики пригнали бронетехнику в Муратово и Рубежное. Фото: Егор Пелепенко

Украинские боевики пригнали бронетехнику в Муратово и Рубежное Новоайдарского района. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Управления Народной милиции ЛНР.

- В зоне ответственности 57-й бригады выявлено размещение трех бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2 и боевой бронированной машины на территории жилого объекта в населенном пункте Муратово, - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Народной милиции, за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения, на железнодорожной станции в Рубежном отмечено прибытие пятнадцати 122-миллиметровых самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика».

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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