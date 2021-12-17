Беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на пожарную часть в Горловке

Украинские военные все чаще используют дроны в боевых целях. Фото: штаб «ООС»

Украинские силовики снова атаковали окрестности Горловки с беспилотника, сбросив боеприпас на пожарно-спасательную часть, расположенную в поселке Гольмовский на севере города. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что инцидент произошел сегодня днем.

- В 15.20 на расстоянии шести метров от фасада 43-й пожарно-спасательной части Государственного пожарно-спасательного отряда Горловки МЧС ДНР вооруженные формирования Украины осуществили сброс боеприпаса с беспилотного летательного аппарата, - рассказали в ведомстве.

На данный момент известно, что в результате атаки было повреждено остекление в гараже спасательной части. Личный состав караула при этом не пострадал.

Напомним, 30 октября поселок Гольмовский уже стал местом трагедии по вине ВСУ. Посреди белого дня украинский беспилотник сбросил на головы мирных жителей самодельное взрывное устройство. В результате тяжелые ранения получили трое мужчин. Один из них вскоре скончался, так и не выйдя из комы в реанимации городской больницы.

В конце октября поселок Гольмовский уже стал местом трагедии по вине ВСУ. Фото: Администрация города Горловки

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