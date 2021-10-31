Беспилотник ВСУ сбросил на мирных жителей в Горловке самодельное взрывное устройство

Врачи «скорой» оказали первую помощь прямо в переулке Малый поселка Гольмовский, где и произошла трагедия. Фото: Администрация города Горловки

«БЕСПИЛОТНИК КРУЖИЛ НАД ПОСЕЛКОМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА»

30 октября в Горловке произошла очередная трагедия. Днем в поселке Гольмовский прямо в легковом автомобиле «Жигули» тяжелые ранения получили трое мужчин пятидесяти пяти, пятидесяти четырех и тридцати шести лет. Все пострадавшие - работники местной фермы, возле которой в роковой момент и находились «Жигули».

- Оператор беспилотника ВСУ не мог не видеть гражданского автомобиля. Мужчины, собиравшиеся ехать по своим делам, пострадали ни за что, - рассказывают жители прифронтового Гольмовского.

Они видели, как с украинского беспилотника, кружившего над их поселком в течение часа, было сброшено самодельное взрывное устройство. Военные представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) на месте инцидента нашли поражающие элементы от сброшенного на автомобиль взрывного устройства.

Врачи «скорой» оказали первую помощь прямо в переулке Малый поселка Гольмовский, где и произошла трагедия. Фото: Администрация города Горловки

Раненных доставили в городскую больницу Горловки. Сейчас самый младший из пострадавших, получивший черепно-мозговую травму, в коме находится в реанимации. Один из его коллег, которого осколками ранило в брюшную полость, перенес две операции; он в крайне тяжелом состоянии. Третий пострадавший с множественными осколочными ранениями рук, ног, туловища и лица - в стабильно тяжелом состоянии.

Врачи «скорой» оказали первую помощь прямо в переулке Малый поселка Гольмовский, где и произошла трагедия. Фото: Администрация города Горловки

Украинские военные грубо нарушили режим прекращения огня. Уголовное дело по вопиющему факту возбудил Следственный комитет России.

ВСУ УЧАСТИЛИСЬ В РАЗЫ

Это не единственный удар ВСУ по Гольмовскому на минувшей неделе. 26 октября украинские боевики артобстрелом там повредили пять жилых домов. Оперативная группа Представительства ДНР в СЦКК соответствующие собранные материалы передала Генеральной прокуратуре Республики, Специальной комиссии по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти на Донбассе и Следственному комитету РФ.

В последнее время украинские военные в разы увеличили интенсивность обстрелов ДНР. Так, всю прошлую неделю было горячо в Тельмановском районе. «КП» сообщала, что из-за обстрелов жители городов и сел неоднократно оказывались без света, были повреждены жилые дома. ВСУ выпускали в том числе и 152-миллиметровые снаряды (а это такой калибр, который оставляет в земле воронки с человеческий рост).

Позднее украинские военные заняли Старомарьевку, расположенную в «серой зоне» в 10 километрах от Тельманово. И это при том, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Этот документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции, а также запускать беспилотники. Такое вот «перемирие».

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