Солдаты ВСУ в Старомарьевке: «Пане Зеленский, ваши понты не стоят наших жизней»

Солдаты ВСУ записали видеообращение. Фото: скриншот видео

На опубликованных в интернете кадрах – группа солдат вооруженных формирований Украины. В полном обмундировании. Лица скрыты. Один из военнослужащих говорит, что они находятся в Старомарьевке, в низине.

- Из-за этого мы понесли большие потери, - сказал боевик.

Ночью украинское командование обещала зашедшим в село прислать поддержку, однако никто на подкрепление так и не прибыл.

- Мы будем думать, как отсюда выходить, - говорит украинский военный и обращается к гаранту конституции незалежной. - Пане Зеленский, не воспримите нас, как предателей, но ваши понты не стоят наших жизней.

Напомним, 26 октября украинская армия захватила село Старомарьевка в Тельмановском районе. Населенный пункт находился в «серой зоне», поэтому Народной милиции ДНР там не было. Согласно Минским соглашениям, Старомарьевка входила в подчинение Республики. По имеющимся данным в селе проживают 180 человек, 37 из которых – уже обрели российское гражданство.

Киевские силовики начали укрепляться, зашла и техника. По неподтвержденным данным происходили задержания среди мирного населения.

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