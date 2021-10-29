Беспилотник «Байрактар» в действии: Зачем Украине поселок Старомарьевка в «серой зоне»?

ВСУ в поселке Гранитное близ Старомарьевки. ФОТО: Штаб ООС

В Тельмановском районе украинские военные 26 октября захватили посёлок Старомарьевка. Он находился на нейтральной территории, в так называемой «серой зоне», поэтому военных ДНР там не было. "Комсомолка" разбиралась - что произошла на самом деле.

Украинские военные ведут себя как захватчики

По имеющимся данным, в посёлке проживали 180 человек, из них 37 - граждане РФ. Многие из них месяц назад голосовали на выборах депутатов Государственной Думы РФ. Сообщается, что украинские военные прочесывают поселок, ищут у жителей российские паспорта и другие документы. Предварительно известно о троих задержанных за «сепаратизм» и свежие российские паспорта жителях.

Связь с поселком была блокирована с помощью средств радиоэлектронной борьбы, но все же через несколько часов после первых сообщений появилось видео из поселка. На нем зафиксировано движение украинской бронетехники с сидящими сверху вооруженными солдатами и развевающимися флагами.

Показательно, как сделана съемка – через полупрозрачную штору из глубины дома, а улицу видно через вывороченные тяжелой техникой ворота…

Авиация вновь в воздухе

В тот же день впервые с 2014 года в небе над ДНР действовала военные авиация официального Киева. Украинские военные (возможно при поддержке иностранных специалистов) применили ударный беспилотник турецкого производства Bayraktar TB2.

Приказ поднять турецкий боевой дрон поступил непосредственно от главнокомандующего ВСУ, генерал-лейтенанта Валерия Залужного. Управляемой ракетой была обстреляна позиция в глубине территории ДНР.

- «Байрактар» этот – настоящий самолет! Летит, бомбит. С автомата его не сбить, - прокомментировал «Комсомолке» военнослужащий НМ ДНР, попросивший не указывать его имя и позывной. – У нас на позиции есть «зеушка» ( ЗУ-23, зенитная установка калибра 23 мм – Ред. ), так пока ты в него в него попадать будешь, он тебя накроет. Надо их стартовую позицию уничтожить, иначе у нас «двухсотых» (погибших – Ред.) будет, как в 2015-м, когда аэропорт брали.

Известно, что страны-участники «нормандского формата» переговоров по урегулированию на Донбассе задавали по поводу этого удара официальному Киеву неудобные вопросы. В ответ украинские дипломаты и военные говорят, что беспилотник вел огонь с их территории, т.е. через линию фронта и не пересекал ее.

Военные ДНР приводят свои данные, из которых следует, что военная машина была над территорией Республики. Вот только представит свои доводы ни в Париже, ни в Берлине они по понятным причинам не могут.

Остается ждать отчета ОБСЕ, наблюдателей которого совсем недавно в Донецке высмеивали за избирательный подход, о чем рассказывала «Комсомолка».

«Не надо раздувать»

- Ситуацию в Тельмановском районе явно раздули, - сказал «Комсомолке» наш источник в военном ведомстве. – Высоты вокруг поселка под нашим контролем, эти позиции украинским боевикам не по зубам. Против беспилотников у нас есть специальные средства радиоэлектронной борьбы. Если ВСУ оттуда сами не уйдут, поедут домой в цинковых ящиках.

Впрочем, ряд других экспертов выражают опасения, что применение Bayraktar TB2 может вызвать рост потерь среди защитников Республики.

- У ребят высокий моральный дух, - говорит наш источник. – До последнего не верили, что они посмеют направить Bayraktar с оружием на наши позиции. Значит, будем учиться воевать в новых условиях.

Что сейчас в захваченном населенном пункте?

По данным властей ДНР, связи со Старомарьевкой нет. Судьба проживающих там российских граждан не известна.

- У нас есть полный список людей, которые там проживают, потому что они были на обеспечении ДНР: там и дети, и старики, - заявил Глава ДНР Денис Пушилин. – Освободить их мирным способом сейчас крайне проблематично, в самом населенном пункте уже оборудованы позиции, на въезде установлен блокпост, другие укрепления.

Власти ДНР пытаются подключить международные организации для обеспечения людей всем необходимым и возвращения поселку прежнего статуса.

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