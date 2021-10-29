ДНР просит о допуске гуманитарных миссий на территорию захваченной ВСУ Старомарьевки

Заняв село в «серой зоне», украинские военные открыто нарушили Минские соглашения. Фото: штаб «ООС»

В Донецкой Народной Республике настаивают на допуске гуманитарных миссий к жителям захваченного украинскими военными села Старомарьевка. Об этом сообщили представители Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Мы уведомили украинскую сторону о том, что обратились с запросом об оказании гуманитарной помощи от представителей нейтральных гуманитарных международных организаций. Некоторые из этих миссий уже предоставили положительные ответы о наличии такой возможности посетить Старомарьевку и предоставить помощь ее жителям при зеркальном мониторинге со стороны ОБСЕ, - заявили в СЦКК.

В представительстве ДНР уточнили, что со своей стороны готовы предоставить все необходимые дополнительные гарантии для безопасной работы гуманитарных организаций. Таких же действий ожидают и от украинской стороны.

- Рассчитываем, что украинское руководство вернется в дипломатическое русло, прекратит осуществлять политику террора, ущемления прав и свобод мирных граждан и позволит оказать гуманитарную помощь населению, - заключили в ведомстве.

Напомним, заняв село в «серой зоне», Украина открыто нарушила Минские соглашения. Сейчас в ДНР ожидают отчета международных наблюдателей о ситуации в захваченном ВСУ селе. Известно, что в населенном пункте уже побывали представители ОБСЕ.

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