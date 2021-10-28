В ДНР ожидают отчета миссии ОБСЕ о ситуации в захваченной ВСУ Старомарьевке

Украинские войска нарушили статус-кво, вторгнувшись в населенный пункт, находящийся в «серой зоне». Фото: штаб ООС

В Донецкой Народной Республике ждут официального отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о посещении представителями организации захваченного украинскими военными села Старомарьевка на Донбассе. Об этом сообщила полномочный представитель Республики на переговорах в Минске, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

- Мы знаем, что ОБСЕ побывали сегодня в Старомарьевке, глава миссии подтвердил это на заседании, пообещав предоставить отчет о поездке. Будем надеяться на оперативную публикацию отчета и объективное отражение происходящего в данном населенном пункте, - сказала министр.

Представители мониторинговой миссии уже побывали в селе после его захвата украинскими военными Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Напомним, 26 октября стало известно о том, что украинские войска заняли село Старомарьевка, находящееся в «серой зоне» на юге линии разграничения между подконтрольной Украине территорией и ДНР. Позже Глава Республики Денис Пушилин подтвердил эту информацию в прямом эфире телеканала «Россия 24».

- Нарушен статус-кво: захвачен населенный пункт, находящийся в «серой зоне», тем не менее находящийся на обеспечении Донецкой Народной Республики. Более того, это село фигурировало, как один из вариантов разведения сил и средств, - сказал руководитель Донецкой Народной Республики.

ВСУ уже установили через реку возле села понтон - теперь этот участок не просматривается напрямую с позиций ДНР. Важно отметить, что именно река Кальмиус на этом отрезке фронта играет роль естественной линии разграничения между ВСУ и республиканскими позициями.

В представительстве ДНР в СЦКК уверены, что такими действиями Киев демонстрирует готовность к развязыванию полномасштабной войны. По мнению представителей Республики, Украина намерена перейти к активным боевым действиям по всей линии соприкосновения в Донбассе.

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