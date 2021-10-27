Денис Пушилин: Войскам Украины удалось захватить Старомарьевку на юге ДНР

ВСУ установили понтон через реку у Старомарьевки. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Украинские войска заняли село Старомарьевка, находящееся в «серой зоне» на юге линии разграничения между подконтрольной Украине территорией и ДНР. Об этом сегодня заявил Глава ДНР Денис Пушилин в прямом эфире канала «Россия 24».

- Нарушен статус-кво: захвачен населенный пункт, находящийся в «серой зоне», тем не менее находящийся на обеспечении Донецкой Народной Республики. Более того, это село фигурировало, как один из вариантов разведения сил и средств, – сказал Пушилин.

Накануне о попытке захватить Старомарьевку заявила полномочный представитель ДНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

Сегодня известный военкор Семен Пегов сообщил, что ВСУ установили понтон через реку у Старомарьевки.

- Украинские военные воспользовались рельефом местности и поставили понтоны там, где река делает изгиб - этот участок не просматривается напрямую с позиций НМ ДНР. Важно отметить, что именно река Кальмиус на этом отрезке фронта играет роль естественной линии разграничения между ВСУ и республиканскими позициями, - отметил Пегов, сославшись на источники проекта @wargonzo.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские военные атаковали территорию ДНР на широком фронте, пока в Контактной группе занимались говорильней о «Минске»

В Народной милиции ДНР назвали виновных в обстрелах 26 октября (подробнее)