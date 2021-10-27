Украинские военные атаковали территорию ДНР на широком фронте, пока в Контактной группе занимались говорильней о «Минске»

ВСУ активно применили артиллерию при обстрелах ДНР. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Прошедшие сутки стали беспрецедентными по активности боевых действий украинских военных против ДНР. И это, когда безуспешно заседала Контактная группа. ВСУ за время бесполезной говорильни о соблюдении Минских соглашений натворили много бед на территории Республики. Подробности сегодня рассказали в управлении Народной милиции ДНР.

На Горловском направлении с позиций в районе Травневое каратели 10-й бригады по приказу комбрига Котлика обстреляли из вооружения БМП-2 район поселка Гольмовский, произведя 15 выстрелов. В результате была повреждена газовая труба по улице Палладина, 38. Также пострадали дом и пожарная часть, были обесточены многие объекты в поселке.

Схема обстрелов ДНР 26 октября. Фото: НМ ДНР

На Донецком направлении боевики 25-й бригады по приказу комбрига Зенченко с позиций в районе Авдеевки выпустили 12 мин калибром 120 мм по району села Яковлевка. В результате поврежден газопровод генерационной станции шахты имени Засядько. Также зафиксировано повреждение жилого дома по адресу ул. Ясиноватская, 133.

Корректировку огня по гражданским объектам противник осуществлял с помощью беспилотного летательного аппарата. Нашими защитниками беспилотник был сбит, после чего обстрел украинских боевиков прекратился.

В НМ ДНР отметили, что боевики 25-й бригады регулярно обстреливают промышленные объекты Республики в целях создания предпосылок гуманитарной катастрофы. Это уже второй факт обстрела шахты имени Засядько за октябрь. Напомним, 1 октября боевики бригады повредили здание вакуумно-насосной станции, дегазационный трубопровод, кабельные вводы и подъем воздухо-подающего ствола.

На Мариупольском направлении каратели 93-й бригады с позиций в районе села Гранитное по приказу комбрига Брыжинского обстреляли из минометов район Новой Марьевки, выпустив 20 мин калибром 120 и 82-мм. Также применили 122-мм артиллерию по жилому массиву в райцентре Тельманово. А с позиций в районе села Новотроицкое обстреляли из АГС город Докучаевск, выпустив 10 гранат.

В результате артиллерийского обстрела в Тельманово обесточено 12 трансформаторных подстанций, без электроэнергии осталась больница, школа, котельная и более 350 потребителей. Также зафиксированы повреждения остекления домов по адресам: ул. Ленина, 37 и 39, и попадание на территорию водоканала по адресу ул. Ленина, 297.

По уточненным данным, в результате утреннего обстрела Новой Марьевки повреждено остекление жилого дома по адресу: ул. Центральная, 39.

Дополнительная информация о жертвах и разрушениях уточняется.

При этом украинская сторона в СЦКК продолжает игнорировать запросы режима тишины путем задействования координационного механизма.

Впрочем, как показывает опыт семилетней войны, украинские военные понимают только язык силы.

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