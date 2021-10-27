Генштаб Украины признал боевое применение беспилотника Bayraktar в Донбассе

В украинской армии утверждают, что нанесли удар с беспилотник Bayraktar. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»
Генеральный штаб ВСУ утверждает, что украинские военные 26 октября впервые применили в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar. Об этом говорится в Facebook Генштаба.
- По приказу главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения «операции объединенных сил» впервые был применен в боевых условиях разведывательно-ударный беспилотный комплекс Bayraktar, — отмечается в сообщении.
ВСУ опубликовали кадры, снятые дроном. Якобы пущенный с беспилотника снаряд попадает в артиллерийскую установку. Насколько это соответствует действительности, неизвестно. Пока в ДНР не комментируют заявления украинского Генштаба. Но сам факт признания ВСУ применения Bayraktar говорит о том, что Киев готов активизировать боевые действия в Донбассе.
Напомним, что 26 октября обострилась обстановка в районе Тельманово. Украинские военные захватили поселок Старомарьевка в «серой» зоне. А потом обстреляли из артиллерии Тельманово. В ДНР заявили, что Киев готовится к развязыванию полномасштабной войны.
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