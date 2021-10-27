Иван Приходько сообщил о разрушениях в Горловке, пострадавшей от обстрела ВСУ

Украинские военные открыли огонь по поселку из пушек БМП-2. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

В результате обстрела ВСУ поселка Гольмовский повреждения с дальнейшим возгоранием получили два дома по улицам Палладина, 38 и Фадосеева, 32. Также повреждено здание пожарной части МЧС ДНР. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

Частично нарушено электроснабжение поселка, более 1000 абонентов остаются без электроэнергии. Мэр уточнил, что обстрелом обесточены три котельные «Донбасстеплоэнерго». Без тепла остаются: 67 жилых домов, два общежития, два детских сада и школа. Дежурные службы ведут восстановительные работы.

Вечером 26 октября украинские военные открыли огонь по поселку из пушек БМП-2. Всего было выпущено 15 боеприпасов. Возможно, что это неполные данные о примененных ВСУ вооружениях и боеприпасах.

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