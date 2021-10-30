ВСУ нанесли артудар из 152-милиметровой артиллерии по Тельманово. Фото: штаб ООС

Сегодня, 30 октября, в окрестностях Тельманово, что на юге ДНР, разрывались 152-миллиметровые снаряды ВСУ. Это такой калибр вооружения, который в земле оставляет воронки с человеческий рост.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), огонь был открыт в 9.40 со стороны подконтрольного ВСУ Гранитного. Было выпущено два снаряда из 152-миллиметровой артиллерии.

Напомним, что ситуация в Тельмановском районе обострилась с начала этой недели. Из-за обстрелов жители городов и сел неоднократно оказывались без электричества, было повреждено жилье. Позднее украинские военные заняли Старомарьевку, расположенную в «серой зоне» в 10 километрах от Тельманово. И это, не взирая на то, что в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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