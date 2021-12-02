В Горловке скончался мирный житель, раненый в ходе обстрела с украинского беспилотника 30 октября

Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии и по сегодняшний день пребывал в реанимации с апаллическим синдромом - находился в коме Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня утром после длительного пребывания в коме скончался мирный житель поселка Гольмовский, получивший ранения в ходе обстрела украинским беспилотником окрестностей Горловки 30 октября. Об этом сообщил руководитель городской администрации Иван Приходько в своем телеграм-канале.

- Сегодня утром скончался раненый вследствие обстрела с беспилотника ВСУ поселка Гольмовский 30 октября 2021, - написал мэр.

Напомним, что 30 октября украинские военные атаковали окрестности Горловки с помощью ударного беспилотника. В результате были тяжело ранены трое мирных жителей, проживающих в поселке Гольмовский.

В тот роковой день мужчины находились в автомобиле около дома. Люди получили множественные осколочные ранения в результате разрыва боеприпаса, сброшенного с беспилотника ВСУ. У самого молодого из пострадавших была открытая черепно-мозговая травма и проникающие осколочные ранения головы. Он находился в крайне тяжелом состоянии и по сегодняшний день пребывал в реанимации с апаллическим синдромом - находился в коме.

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