За неделю территорию ДНР обстреляли пять раз

Противник вел огонь, применяя 120- и 82-миллиметровые минометы, гранатометы и беспилотники типа «Октокоптер». Фото: штаб «ООС»

За прошедшую неделю в Донецкой Народной Республике зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. Украинские военные открывали огонь по нескольким населенным пунктам Республики. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Противник вел огонь, применяя 120- и 82-миллиметровые минометы, различные типы гранатометов и беспилотные летательные аппараты типа «Октокоптер» с подвешенным к нему взрывным устройством, - заявил он.

В оборонном ведомстве уточнили, что под ударом киевских силовиков оказались пять населенных пунктов ДНР - поселки шахты «Трудовская» и Старомихайловка, село Веселое под Донецком, поселок Байрак на окраинах Горловки и село Ленинское на юге страны.

Кроме того, военнослужащие Народной милиции обезвредили украинский беспилотник, с помощью которого ВСУ намеревались нанести удары по Донецку.

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