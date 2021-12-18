ВСУ дважды за день обстреляли Горловку

Огонь велся со стороны населенного пункта Ленинское. Фото: штаб «ООС»

Окраины Горловки подверглись второй серии минометной атаки от ВСУ за день. Под прицелом украинских военных снова оказался поселок шахты имени Гагарина, расположенный в северной части города. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Огонь был открыт в 13.30 со стороны населенного пункта Ленинское. Оттуда были выпущены шесть мин калибром 82 миллиметра, - заявили наблюдатели.

Напомним, данный поселок уже попал под украинский обстрел сегодня днем. В 11.25 киевские силовики открыли по нему минометный огонь со стороны населенного пункта Дзержинск. По населенному пункту были выпущены 8 мин калибром 82 миллиметра.

А вчера под обстрел украинской армии попали горловские поселки Гольмовский и Доломитное. Их обстреляли из гранатометов.

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