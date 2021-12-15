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Политика15 декабря 2021 14:53

Два украинских боевика подорвались во время минирования окрестностей Горловки

Разведке ДНР стало известно, что командир скрыл ЧП от вышестоящего командования
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Два украинских боевика подорвались во время минирования окрестностей Горловки. Фото: ДАН

Два украинских боевика подорвались во время минирования окрестностей Горловки. Фото: ДАН

Два украинских боевика ранены в результате подрыва на собственных минных полях возле поселка Южное (Горловка). Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Во время минирования местности недалеко от Южного в районе ответственности 2-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады группой инженерного обеспечения бригады произошла детонация минно-взрывного устройства. В результате двое боевиков получили осколочные ранения, - рассказал Эдуард Басурин.

По его словам, командир Килечко не сообщил о произошедшем в штаб, расценив ранения как легкие, и самостоятельно доставил пострадавших в близлежайшую больницу.

Ранее украинские военные понесли потери под Мариуполем, их автомобиль подорвался на собственных минах (раньше ВСУ минировали хаотично, не всегда составляли карты минных полей, а то и не передавали их сослуживцам, которых переводили на их место дислокации). Тогда погиб водитель, а командир получил тяжелые ранения.

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