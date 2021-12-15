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Политика15 декабря 2021 16:30

В Донбассе ВСУ перебросили снайперов в окрестности Катериновки

Украинские военные готовят провокации - уверены в Народной милиции ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ перебросили снайперов в район Катериновки. Фото: штаб «ООС»

ВСУ перебросили снайперов в район Катериновки. Фото: штаб «ООС»

В Донбассе командование ВСУ перебросило снайперов в окрестности Катериновка для проведения провокаций. Об этом сегодня на брифинге в Луганске сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- По данным нашей разведки, на позиции подразделений 24-й бригады в районе населенного пункта Катериновка прибыли две снайперские пары из состава центра специального назначения «Запад», - рассказал Иван Филипоненко.

Официальный представитель Народной милиции предположил, что на указанном участке украинские боевики готовятся к ведению провокационных действий.

Напомним, что сейчас в Донбассе формально действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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